"Tuzla, Şehit Ve Gazilere Her Zaman Vefalı"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şehit ve gazi aileleri vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, "Bir vatan sahibi olabilmek için özellikle de uğrunda...

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şehit ve gazi aileleri vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, "Bir vatan sahibi olabilmek için özellikle de uğrunda ölmeye hazır olanların olduğunu bilmek; hem bugün ve hem de geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan bir duygudur" dedi. Başkan Yazıcı, Kıbrıs gazilerinin Kıbrıs gezisi talebini de karşılama sözü verdi.

Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi, vatan ve demokrasi şehitleri ve gazileri onuruna 19 Eylül Gaziler Günü'nde vefa yemeği düzenledi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve eşi Güler Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer ve eşi, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Albay Yavuz Selim Turan ve eşi, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcıları, Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Tuzla Müftüsü Aşır Durgun, mahalle muhtarları, siyasi partiler ve kamu kurumlarının yöneticileri, şehit ve gazi aileleri katıldı. Şehit ve gazi aileleri, ilçe protokolü ile aynı masaları paylaştı. Vefa yemeği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Vatan ve Millet Uğruna Şehit ve Gazi Olmak En Büyük Erdemdir"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yemekte yaptığı konuşmada şehitler ve gazilere minnet ve saygısını ifade etti. Başkan Yazıcı, "Vatan ve millet uğruna şehit ve gazi olmak en büyük erdemdir. Gaziler Günü, bir gün ile kutlanmayacak kadar önemli bir gün. Şehitlik ve gaziliğin milletimiz için ne kadar önemli, medeniyetimiz için ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir vatan sahibi olabilmek için özellikle de uğrunda ölmeye hazır olanların olduğunu bilmek; hem bugün ve hem de geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan bir duygudur" dedi.

"Vatan ve Millet Uğruna Can Verecek Nesiller Yetiştirmeliyiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, vatan ve millet sevgisinin, toplum ve devlet idealinin genç nesillere iyi anlatılması gerektiğine dikkat çekti. Bu bilgilendirmenin ülke ve millet için önemine değinen Başkan Yazıcı, "Birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacımız olduğu kadar "Ölürsem Şehit, Ölmezsem Gazi" duygusuyla bu vatanın nasıl kazanıldığını, gelecek nesillere bir vatan bırakma duygusunu bir düğüne gider gibi yaşayan bir duygu selinin nasıl oluştuğunu genç nesillere de iyi anlatmalıyız. Vatanımızın geleceğini ve bekasını düşünüyorsak bunu çok iyi izah etmek zorundayız. Ekonomik kaynaklı savaşlar ve yeni planların ortaya konduğu bir dönemde çok daha uyanık olmak, en büyük gücümüz olan milli birlik ve beraberliğimizi ve ortak değerlerimizi çok iyi yaşatmak zorundayız. Çok çalışmak, çok üretmek ve birbirimizi daha çok sevmek zorundayız. Bu vatan ve millet uğrunda can verecek yeni nesillerin oluşması için de hep beraber el birliğiyle, maddi manevi bütün imkânlarımızla bunun üstüne gitmek zorundayız. Devletin varlığını oluşturan bireyin ideali ve eğer ki geleceğe dair bir ufku, bir kızıl elması yoksa o toplumun bir hedefinin olması da, o devletin bekasının olması da mümkün değildir" dedi.

"Bizi Biz Yapan Değerlerimize Sahip Çıkalım"

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kaymakam Çalışır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve onların aileleriyle birlikte bizim bir bütün olduğumuzu, onların bu ülke için yaptıkları fedakârlıkları unutmadığımızı sembolik de olsa bir yemek sofrasında, duaların göğe yükseldiği bir ortamdayız. Bu aziz millet dünya sahnesine çıktığından beri biliyoruz ki esir edilememiş, esarete boyun eğmemiş, karşısındaki güçler ne kadar büyük olursa olsun mücadele edebilme gücünü kendinde bulmuştur. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, bu mübarek insanları, Allah'ın görünen ve görünmeyen ordularına katılan bu yiğitleri şükranla selamlıyorum. Düşmanlarımız olacak, sıkıntılarımız olacak, savaşlarımız, mücadelelerimiz olacak ama bizi biz yapan değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe, kim olduğumuzu unutmadığımız müddetçe bu millet insanlığıyla, örnekliğiyle, kahramanlığıyla, sevdasıyla ve açtığı medeniyet yoluyla ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Tuzla Muharip Gaziler Derneği'nden Teşekkür Plaketi

Tuzla Muharip Gaziler Derneği Başkanı, Kıbrıs Gazisi Osman Yıldız, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür plaketi verdi. Yıldız, "Bizim dedelerimiz Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, Kore'de ve en son bizzat Kıbrıs'ta düşman üzerine atıldık. Ölümden korkmadılar, biz de korkmadık. Bizden korkması gereken vatanımıza göz koyanlardır. Ben Tuzla'da çok mutluyum, çok onurluyum. Bizlere sahip çıkan Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Böyle bir plakete layık olabilmenin onur ve gururunu duydum" diyerek Kıbrıs gazilerinin Kıbrıs gezisi taleplerini karşılama sözü verdi.