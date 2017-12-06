Tuzla’da Av Bayi Ve Sahiplerine Operasyon: 63 Silah Ele Geçirildi

Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlen operasyonlarda 34 adet pompalı tüfek ile 19 adet av tüfeği başta olmak üzere toplamda 63 silah ve ile çok...

Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlen operasyonlarda 34 adet pompalı tüfek ile 19 adet av tüfeği başta olmak üzere toplamda 63 silah ve ile çok sayıda silah mermisi ele geçirildi.

Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2017 yılında ilçede düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Tuzla polisinin 4 av bayi ve sahiplerine ait 2 ayrı işyeri ile 4 ikamette yapılan operasyonlarda 34 adet pompalı tüfek, 19 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 800 kurusıkı tabanca fişeği ile 17 adet kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi.

Polis ekiplerinin ilçedeki operasyonlarının devam edeceği kaydedildi.