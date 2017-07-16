Tuzla’da Polis Memurunu Şehit Eden Zanlı Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Tuzla'da dün gece yarısı polis memuru Battal Yıldız'ı vurarak şehit eden zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

Tuzla'da dün gece yarısı polis memuru Battal Yıldız'ı vurarak şehit eden zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

Hırsızlarla dün gece yaşanan kovalamacada silahla vurulan polis memuru Battal Yıldız yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda silahı kullandığı öne sürülen ve 11 sabıkası olduğu öğrenilen Hikmet S. gözaltına alındı. Hikmet S., sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.