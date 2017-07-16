  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 25 °C

Tuzla’da Polise Silahlı Saldırı: 1 Polis Yaralı

» »
Tuzla’da Polise Silahlı Saldırı: 1 Polis Yaralı
Tuzla'da bir hırsızla polis memuru B.Y. arasında yaşanan kovalamaca esnasında, hırsızın silahını ateşlemesi sonucu isabet alan polis memuru yaralandı.

Tuzla'da bir hırsızla polis memuru B.Y. arasında yaşanan kovalamaca esnasında, hırsızın silahını ateşlemesi sonucu isabet alan polis memuru yaralandı. Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumu ciddiyetini korurken, polisi vuran hırsız olaydan kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalandı.

Tuzla'nın İçmeler Mahallesi'nde bir hırsızlık anonsunu değerlendiren, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru B. Y. İle hırsız arasında kovalamaca yaşandı. Polis memurunun kendisini kovaladığı esnada arkasına dönerek, elindeki silahı tek el ateşleyen hırsız, polis memuru B. Y.'yi vurdu. Olay yerine gelen ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru B. Y.'nin durumu ciddiyetini korurken, B. Y.'yi vuran hırsız bölge ekipleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla beraber kıskıvrak yakalandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaralıya İlk Müdahaleyi Olay Yerinden Geçen Doktor Yaptı16 Temmuz 2017 Pazar 01:58
  • Teröristlere Ait Sığınak Bulundu16 Temmuz 2017 Pazar 01:53
  • Binlerce Kişinin Katıldığı Yürüyüş Esnasında Şüpheli Poşet Paniği16 Temmuz 2017 Pazar 01:23
  • Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı16 Temmuz 2017 Pazar 00:58
  • Dikkatsizlik Sonu Oluyordu16 Temmuz 2017 Pazar 00:38
  • Sosyal Medyada Fetö Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı16 Temmuz 2017 Pazar 00:18
  • Emanet Araçla Refüje Girdi: 1 Ölü15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:23
  • Panelvan Minibüs Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
  • Giresun’da Bir Kız Denizde Boğuldu15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:28
  • Serinlemek İçin Girdiği Göletten Cansız Bedeni Çıkartıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti