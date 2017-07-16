Tuzla’da Polise Silahlı Saldırı: 1 Polis Yaralı

Tuzla'da bir hırsızla polis memuru B.Y. arasında yaşanan kovalamaca esnasında, hırsızın silahını ateşlemesi sonucu isabet alan polis memuru yaralandı.

Tuzla'da bir hırsızla polis memuru B.Y. arasında yaşanan kovalamaca esnasında, hırsızın silahını ateşlemesi sonucu isabet alan polis memuru yaralandı. Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumu ciddiyetini korurken, polisi vuran hırsız olaydan kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalandı.

Tuzla'nın İçmeler Mahallesi'nde bir hırsızlık anonsunu değerlendiren, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru B. Y. İle hırsız arasında kovalamaca yaşandı. Polis memurunun kendisini kovaladığı esnada arkasına dönerek, elindeki silahı tek el ateşleyen hırsız, polis memuru B. Y.'yi vurdu. Olay yerine gelen ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru B. Y.'nin durumu ciddiyetini korurken, B. Y.'yi vuran hırsız bölge ekipleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla beraber kıskıvrak yakalandı.