  • BIST 88.194
  • Altın 145,672
  • Dolar 3,6576
  • Euro 3,8948
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 0 °C

Tuzlukçu’da Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

» »
Tuzlukçu’da Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı
Konya'nın Tuzlukçu ilçesi, Şehit Cemalettin Şekerci İlkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı Tuzlukçu Kaymakam Vekili, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk...

Konya'nın Tuzlukçu ilçesi, Şehit Cemalettin Şekerci İlkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı Tuzlukçu Kaymakam Vekili, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk tarafından açıldı.

Bölgede ilk olma özelliğine sahip olan akıl ve zeka oyunları sınıfında öğrencilerin seviyelerine uygun eğitim materyalleri bulunuyor. Tuzlukçu Kaymakam Vekili Mehmet Türk tarafından açılışı gerçekleştirilen sınıfın açılış programına ilçe protokolü de katıldı. Açılan sınıfta öğrencilerin okuduğunu anlama, analiz etme, aritmetik beceriler kazanma, kıyaslama, mantık ilişkisi kurma, sıralama ve sınıflama yapma gibi birçok becerileri kazanmasına ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak materyaller bulunuyor.

Tuzlukçu’da Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Tuzlukçu’da Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Tuzlukçu’da Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakacak’tan Özel Sektöre Milli İstihdam Seferberliği Çağrısı16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • Omü Senatosu Bu Kez Çarşamba’da Toplandı16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • Tuzlukçu’da Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • “Farkındalığın Farkedilişi” Semineri Düzenlendi16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Başkonsolos Nilüfer’deki Japon Parkı’na Hayran Kaldı16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Rahmi Doğan’ı Ziyaret Etti16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Tok: “Gücümüzü Halktan Alıyoruz”16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • Havran Kaymakamı Ahmet Türkoz:16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • 1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 1932 Malatyagücü Fırtınası16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti