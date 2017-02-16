Tuzlukçu’da Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesi, Şehit Cemalettin Şekerci İlkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı Tuzlukçu Kaymakam Vekili, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk...

Konya'nın Tuzlukçu ilçesi, Şehit Cemalettin Şekerci İlkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı Tuzlukçu Kaymakam Vekili, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk tarafından açıldı.

Bölgede ilk olma özelliğine sahip olan akıl ve zeka oyunları sınıfında öğrencilerin seviyelerine uygun eğitim materyalleri bulunuyor. Tuzlukçu Kaymakam Vekili Mehmet Türk tarafından açılışı gerçekleştirilen sınıfın açılış programına ilçe protokolü de katıldı. Açılan sınıfta öğrencilerin okuduğunu anlama, analiz etme, aritmetik beceriler kazanma, kıyaslama, mantık ilişkisi kurma, sıralama ve sınıflama yapma gibi birçok becerileri kazanmasına ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak materyaller bulunuyor.