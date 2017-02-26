Tv Sunucusu Osman Ünlü’ye Kayseri’de Büyük İlgi

TGRT'de yayınlanan Huzura Doğru programının sunucusu Osman Ünlü'nün Kayseri'deki sohbetine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

TGRT'de yayınlanan Huzura Doğru programının sunucusu Osman Ünlü'nün Kayseri'deki sohbetine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Vefa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği tarafından düzenlenen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sohbette Osman Ünlü, İslam ve medeniyet konularına değindi. Ünlü, "İslam alimleri medeniyeti tek bir cümleyle ifade etmişler. Medeniyet: tahmini bilad terfih-i hibat diye tarif etmişler. Tahmin-i bilad, beldeleri imar etmektir. Yol yapmak, altyapı oluşturmak, ev yapmak, araba yapmak vesaire. Terfih-i hibat ise kulların saadete ermeleri, mutlu olmaları, dünya da huzurlu bir şekilde yaşamalar, ahirette de ebedi saadete kavuşmalarıdır. Onun için medeniyet sadece ev araba yapmak değildir. Anadolu'da bir laf vardır, "Her silahla gazi değildir" Eşkıyanın elinde de silah bulunur. Bugün mesela zamanımızda putperest olan Japonlar, teknoloji de ilerledi. Kitaplı kafir olan Avrupalılar ve Amerikalılar teknolojide ilerledi. Tabi ki bunların geçmişine baktığımız zaman o terfih-i hibat hiç yok, tahmini bilad kısmı da yok" dedi.

Aklın herkeste farklı olduğuna dikkat çeken Osman Ünlü, "İşte şu kutunun içerisine suyu koyduğun gibi Allah-u Teala da hepimize ayrı ayrı akıl, zeka ve hafıza vermiş. Hepimizinki de eşit değil. En fazla peygamberler de bulunur. Onların da en zirvesinde ki Hz. Muhammed (a.s.) o da mahluktur, sınırlıdır. Dolayısıyla hız sınırlıdır her şeyi biat edemez. Onun için İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki belli bir noktaya gelince felsefeciler cevap verirken orada artık ümmet kuvveti lazım diyor. Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri bakıyor bu işi oraya akılla izah edemezsin ve gidemezsin. Ve meşhurdur onun sözüdür,"Aklımı attım hocama kavuştum." diye. Böyle bir zat bulunca ya işte efendim bana göre, sana göre bana göre olmaz dinde. Allah-u Teala ne bildirmişse onu peygamber efendimiz açıklamış. Evliya-ı kiram hayatına geçirmiş, tatbik etmiş, hayattayken gözleriyle görmüşler bizde şimdi kitaplarında okuyoruz. Ondan sonra bakıyoruz, sevgi böyle olur, merhamet böyle olur" diye konuştu.