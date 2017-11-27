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Twitter Fenomeni Romeo İle Instagram Fenomeni Juliet’in Aşkı Sahnelenecek

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Twitter Fenomeni Romeo İle Instagram Fenomeni Juliet’in Aşkı Sahnelenecek
Sosyal medya temalı tiyatro oyunu olan Twitter fenomeni Romeo ve İnsta Girl Juliet, Aralık ayında sahnelenecek.

Sosyal medya temalı tiyatro oyunu olan Twitter fenomeni Romeo ve İnsta Girl Juliet, Aralık ayında sahnelenecek. Twitter Fenomeni Romeo ve İnsta Girl Juliet oyunu İSOBİL sponsorluğunda, tiyatro severler ile buluşacak.

Twitter fenomeni Romeo ve İnsta Girl Juliet'in tiyatro oyunu, Uluslararası Sosyal Medya Derneği'in (USMED) desteği ve İSOBİL'in sponsorluğunda Aralık ayında sahnelenecek. Erdi Öget'in kaleme aldığı "Twitter Fenomeni

Romeo ve İnsta Girl Juliet" adlı tiyatro oyununun yönetmenliğini Halil İbrahim Kaplan üstlenirken, oyunda Tolga Canbeyli, Kerem Büyüktaş ve Sena Karaman gibi ünlü tiyatrocular rol alacak.

Twitter Fenomeni Romeo ve İnsta Girl Juliet'e sponsor olan İSOBİL'ın CEO'su Mehmet Altındağlı tiyatro oyunu hakkında, "Yeni nesil bir iletişim platformu olarak, iletişimin her alanını yakından takip ediyoruz. Sosyal medya da yakından takip ettiğimiz alanlardan biri. Dünyanın sosyal medya temalı ilk oyunu olan bu projeye sponsor olduğumuz için mutluyuz. Kendi sektörümüzün genç oyuncularından biri olarak, dinamik yapımıza bu denli uyum sağlayan önemli bir paydaş edindik. Bu işbirliğinin temelinde başarıya duyulan tutku var, bu tarz projeleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İşbirliğimizin başrolünde başarıya duyduğumuz tutku var'

Öte yandan, "Sihirli Mikrofon Radyo Müzik Ödüllerine" de sponsor olduklarını belirten Altındağlı, "Biz kuruluşumuzdan bu yana kendi alanımızda, gerek müşterilerimizden gerekse iş ortaklarımızdan aldığımız takdir ile sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Sadece iletişim sektöründe değil, öncü olduğumuz ve içinde bulunduğumuz bütün işlerle de kendi farkımızı ortaya koymayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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