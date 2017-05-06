Tyb Başkanı İspirli, Kitap Fuarı’nda Erzurumlu Şairleri Anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenlenen 3.Erzurum Kitap Fuarı imza günleri, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenlenen 3.Erzurum Kitap Fuarı imza günleri, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle devam ediyor.

Söyleşiler bölümünde Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Şair M.Hanefi İspirli "Erzurumlu Şairler ve 80 Sonrası Şiir" konulu konuşması ile izleyicilerle buluştu.

Erzurum'da 80 sonrası şairlerin büyük bir kısmının Mina, Palandöken ve Karçiçeği dergilerinin etrafında toplandığını belirten İspirli 80 ihtilali ve dünyada yaşanan gelişmelerin bu şairlerin şiirlerindeki izlerini anlattı.

Nurullah Genç, Nazir Akalın, M.Emin Alper, Orhan Ceylan, Şaban Abak ve Hasan Ali Kasır gibi şairlerin şiirlerindeki imgelerin karşılıklarını açıklayan İspirli; Erzurum şiirinin gittikçe kan kaybettiğini, şiir yazanların çok olmasına rağmen henüz şair çıkmadığını belirterek gençlerin şiirle ilgilenmelerini istedi.

Şairin yaşadığı coğrafyadan, inançlarına kadar birçok zincir ile kuşatılmış olduğunu vurgulayan İspirli; Erzurumlu bir şairin kitap fuarlarında imza kuyrukları ile karşılanacağı günleri umduğunu söyledi.

Ölüm, sefalet, melankoli, hüzün, ahiret gibi birkaç imge altında Erzurumlu şairlerin şiirlerini yazdığını vurgulayan İspirli; konuşmasının sonunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine Kitap Fuarı dolayısıyla teşekkür etti.