  • BIST 93.928
  • Altın 139,914
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

Tyb Başkanı İspirli, Kitap Fuarı’nda Erzurumlu Şairleri Anlattı

» »
Tyb Başkanı İspirli, Kitap Fuarı’nda Erzurumlu Şairleri Anlattı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenlenen 3.Erzurum Kitap Fuarı imza günleri, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenlenen 3.Erzurum Kitap Fuarı imza günleri, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle devam ediyor.

Söyleşiler bölümünde Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Şair M.Hanefi İspirli "Erzurumlu Şairler ve 80 Sonrası Şiir" konulu konuşması ile izleyicilerle buluştu.

Erzurum'da 80 sonrası şairlerin büyük bir kısmının Mina, Palandöken ve Karçiçeği dergilerinin etrafında toplandığını belirten İspirli 80 ihtilali ve dünyada yaşanan gelişmelerin bu şairlerin şiirlerindeki izlerini anlattı.

Nurullah Genç, Nazir Akalın, M.Emin Alper, Orhan Ceylan, Şaban Abak ve Hasan Ali Kasır gibi şairlerin şiirlerindeki imgelerin karşılıklarını açıklayan İspirli; Erzurum şiirinin gittikçe kan kaybettiğini, şiir yazanların çok olmasına rağmen henüz şair çıkmadığını belirterek gençlerin şiirle ilgilenmelerini istedi.

Şairin yaşadığı coğrafyadan, inançlarına kadar birçok zincir ile kuşatılmış olduğunu vurgulayan İspirli; Erzurumlu bir şairin kitap fuarlarında imza kuyrukları ile karşılanacağı günleri umduğunu söyledi.

Ölüm, sefalet, melankoli, hüzün, ahiret gibi birkaç imge altında Erzurumlu şairlerin şiirlerini yazdığını vurgulayan İspirli; konuşmasının sonunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine Kitap Fuarı dolayısıyla teşekkür etti.

Tyb Başkanı İspirli, Kitap Fuarı’nda Erzurumlu Şairleri Anlattı

Tyb Başkanı İspirli, Kitap Fuarı’nda Erzurumlu Şairleri Anlattı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman İşletmenin 41 Yıldır Emektarı Olan Ateş Emekliye Ayrıldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:38
  • Merdiven Boşluğuna Düşen Kedi Kurtarıldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:38
  • Minik Öğrenciler Hünerlerini Sergilediler06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:38
  • Bu Aleti Kullanmayı Bilen Mühendis Maaşı Alıyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Öğrencilerden Renkli Hıdırellez Şenliği06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Nazilli’de Parklara Kadın Eli Değdi06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Sahiller Çalışanlarla Şenlendi06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Söke’de Öğrenci Ve Öğretmenlere Sağlık Eğitimi Verildi06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:33
  • Rehber Öğretmenler Toplantısı06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:28
  • Botaş’ta Tatbikat06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti