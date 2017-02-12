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Tyb Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Tebriz’e Çıkarma Yaptı

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Tyb Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Tebriz’e Çıkarma Yaptı
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Gençlik kolları Tebriz'e kültür çıkarması yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Gençlik kolları Tebriz'e kültür çıkarması yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ile İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu arasında yapılan protokol ile Gençlik Kolları bir dizi temaslarda bulunmak üzere yirmi kişilik bir ekiple Tebriz'e ziyaret gerçekleştirdi.

Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan başkanlığında Tebriz'e düzenlenen Kültür Gezisi Tebriz'in kültürel güzelliklerini yerinde görmek ve iki ülke gençlerinin daha fazla kaynaşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Üç gün süren Kültür Gezisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan şunları söyledi;

"Kadim medeniyete sahip olan İran ve Türkiye, kökeni yüzyıllar ötesine dayanan dost iki ülkedir. Dünyanın en önemli coğrafyasında köklü bir medeniyet kuran bu iki ülke, İslamiyet'le birlikte kültürlerin kaynaşmasına ve yakınlaşmasına şahitlik etmiştir. Gerek inanç ortaklığı gerekse kültürel etkileşim, her iki ülkenin ticarette, sanayide, bilimde, sanatta ve edebiyatta yakınlaşmasına vesile olmuş ve bu yakınlaşma dün olduğu gibi bugün de süregelmiştir.

Tarihte öyle milletler vardır ki onların sınırları ayrı olsa da kaderleri ve gönülleri birdir. Bu kader birlikteliği, tarihin hemen her döneminde kendini derinden hissettirmiştir. Çünkü ortak coğrafya, ortak kültür, ortak dil ve ortak inanç anlayışı, bu gönül birlikteliğinin ayrılmaz parçalarıdır. Tarihe şöyle bir baktığımız da Şehriyar'ı Mevlana'dan, Sadi'yi Fuzuli'den, Baki'yi Firdevsi'den ayırmamız mümkün müdür? Okuduğunuz her şiirde, kurduğunuz her cümlede Türkçe'yi Farsça'dan, Farsça'yı da Türkçe'den ayırmamız mümkün müdür?

Türkiye ve İran, geçmişten aldıkları güçle dün olduğu gibi bugün de yarın da dost iki ülke olarak tarih sahnesinde yer almaya devam edeceklerdir. Dış mihraklar tarafından aramıza sokulmak istenen nifak tohumlarına, bu iki millet asla izin vermeyecektir. Hiçbir güç, bu iki kadim ve dost milleti, asla karşı karşıya getiremeyecektir. Bizler de gençlerimizi bu doğrultu da yetiştirecek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza edeceğiz."

Tebriz ziyareti esnasında önemli görüşmeler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan, sözlerine şöyle son verdi: "Bu ziyaret esnasında bizlere ev sahipliği yapan Tebriz Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. M. Reza Pour Mohammadi Bey'e, T.C. Tebriz Başkonsolosu Sn. Çağlar Fahri Çakıralp Bey'e ve Tebriz Âşıklar Derneği Başkanı Muhammed Ebadi Alışıg Bey'e ve dernek yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum."

Kotan, TYB Erzurum Şubesi olarak bundan sonraki dönemlerde de bu tür ziyaretlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Tyb Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Tebriz’e Çıkarma Yaptı

Tyb Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Tebriz’e Çıkarma Yaptı

Tyb Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Tebriz’e Çıkarma Yaptı

Tyb Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Tebriz’e Çıkarma Yaptı

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