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Tyb Erzurum Şubesi’nden Kitap Fuarında Şiir Gecesi

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Tyb Erzurum Şubesi’nden Kitap Fuarında Şiir Gecesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3.Erzurum Kitap Fuarı imza günleri, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle son gününe girerken Türkiye...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3.Erzurum Kitap Fuarı imza günleri, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle son gününe girerken Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen şiir gecesi büyük bir ilgiyle izlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi üyesi ve Erzurumlu şairlerin kendi şiirlerini seslendirdiği programda izleyiciler duygulu anlar yaşadı. Abdullah Çelik'in sunumu ile gerçekleştirilen şiir gecesi Erzurum Kitap Fuarı Söyleşi salonunu dolduran yüzlerce şiir meraklısı tarafından ilgiyle izlendi.

Abdulnasır Kımışoğlu, Ali Coşkun Hirik, Ali Köseoğlu, Hakan Hadi Kadıoğlu, Mehmet Yaşar Genç, Nizamettin Korucu, M.Tahir Can, Reşat Coşkun, Taceddin Şimşek ve M.Hanefi İspirli'nin kendi şiirlerini seslendirdiği geceye yoğun bir katılım oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli, şiir gecesinin sonunda şairlere, katılımcılara Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür etti.

Tyb Erzurum Şubesi’nden Kitap Fuarında Şiir Gecesi

Tyb Erzurum Şubesi’nden Kitap Fuarında Şiir Gecesi

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