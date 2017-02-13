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TZOB: 'Kanatlıda ihracat şart'

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TZOB: 'Kanatlıda ihracat şart'
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe özellikle tavuk etinde yıl genelinde ihracattaki sıkıntının sektöre olumsuz yansıdığını bildirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe özellikle tavuk etinde yıl genelinde ihracattaki sıkıntının sektöre olumsuz yansıdığını bildirerek, "Kanatlıda ihracat şart. Sektörde ihracat çok önemlidir. Aralık ayında ihracattaki patlamayla tavuk eti üretiminde yüzde 2,5, yumurta üretiminde yüzde 12,3 artış görüldü" dedi. Bayraktar, 2015 yılında gerileme gösteren yumurta ihracatının 2016 yılının son aylarında gösterdiği toparlanmayla yılı artışla kapattığını bildirdi. Bayraktar, Aralık ayındaki artışa rağmen tavuk eti üretiminin yılı ekside kapattığını vurguladı.

ORTADOĞU'YA BİZ TAVUK YEDİRELİM

Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı: "Tarımın teknolojiyi en iyi kullanan, yıldız sektörü halini alan kanatlı sektöründe üretim artışının sürmesi ihracata bağlıdır. Suudi Arabistan başta olmak üzere, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Kafkasya, Orta Asya, Uzakdoğu gibi büyük pazarlara çıkarma yapmamız lazım. Dünyanın öbür ucundan Brezilya’dan Tayland’dan gelip de yanı başımızdaki Ortadoğu ülkelerine milyarlarca dolarlık ihracat yapılırken, ülkemizin bu fırsatları değerlendirememesi gerçekten düşündürücüdür. Brezilya’nın verdiği destekleri biz de verelim, Suudi Arabistan’a, Ortadoğu’ya biz tavuk yedirelim.”

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