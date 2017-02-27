U15 Milli Takımı Kampı Başladı

U15 Futbol Milli Takımı, 28 Şubat ve 2 Mart'ta deplasmanda Belarus U15 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık maçlarının kampına başladı.
Teknik Direktör Şenol Ustaömer yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan U15 Milli Takımı bugün Belarus'a gidecek.
U15 Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
"Ömer Melih Yalman (Fenerbahçe), Arda Özçimen (Göztepe), Arif Boynuuzun (Beşiktaş), Eyüp Oskan (Beşiktaş), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Doğu Demirkol (Göztepe), Nihat Koç (Galatasaray), Emre Demir (Antalyaspor), Berke Avaz (Beşiktaş), Zeynullah Türkay (Bursaspor), Batın Özdemir (Fenerbahçe), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Salih Kavrazlı (Altınordu), Polat Abay (Altınordu), Ali Akman (Bursaspor), Bünyamin Yavaşoğlu (Bursaspor), Bozan Uymaz (Galatasaray)."
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