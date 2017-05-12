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U17 Futbol Milli Takımı, Macaristan’ı 1-0 Mağlup Ederek Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Finale Yükseldi.

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U17 Futbol Milli Takımı, Macaristan’ı 1-0 Mağlup Ederek Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Finale Yükseldi.
IHAAW144247-SPO/12-05-2017 - U17 Futbol Milli Takımı, Macaristan'ı 1-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

IHAAW144247-SPO/12-05-2017 - U17 Futbol Milli Takımı, Macaristan'ı 1-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. 12.05.2017 14:42:47 TSI NNNN

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