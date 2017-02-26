U21 1.ligi’nde Yeni Malatyaspor Hükmen Galip

Yeni Malatyaspor U21 takımı, Altınordu takımının ligden çekilmesi nedeniyle ligin 22.haftasında hükmet galip gelerek 3 puan aldı.
Bu sezon 1.Lig U21 Ligi'nde başarılı bir grafik sergileyen Yeni Malatyaspor U21 takımı, sahasında oynayacağı Altınordu karşılaşmasını rakibin ligden çekilmesi nedeniyle hükmet galip tamamladı. Haftayı maç yapmadan 3 puan alarak geçiren Yeni Malatyaspor U21 takımı, puanını 38'e yükselterek şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, U21 1.Ligi'nin 23.haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.
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