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U21 1.ligi’nde Yeni Malatyaspor Hükmen Galip

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U21 1.ligi’nde Yeni Malatyaspor Hükmen Galip
Yeni Malatyaspor U21 takımı, Altınordu takımının ligden çekilmesi nedeniyle ligin 22.haftasında hükmet galip gelerek 3 puan aldı.

Yeni Malatyaspor U21 takımı, Altınordu takımının ligden çekilmesi nedeniyle ligin 22.haftasında hükmet galip gelerek 3 puan aldı.

Bu sezon 1.Lig U21 Ligi'nde başarılı bir grafik sergileyen Yeni Malatyaspor U21 takımı, sahasında oynayacağı Altınordu karşılaşmasını rakibin ligden çekilmesi nedeniyle hükmet galip tamamladı. Haftayı maç yapmadan 3 puan alarak geçiren Yeni Malatyaspor U21 takımı, puanını 38'e yükselterek şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, U21 1.Ligi'nin 23.haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.

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