Üç hilali Samsun'da dalgalandıracağız

MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Al, "Partimiz Samsun’un tüm ilçelerine 3 hilalli sancağı burçlara dikmek için çalışacak ve MHP’li belediyecilik hizmetini her yerde gösterecektir "dedi.

MHP Samsun İl Başkanlığı 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimler öncesi ilçe teşkilatlarında çalışmalarına hız verdi. Daha önce MHP İl Başkanı Taner Tekin'in katılımı ile Salıpazarı İlçesi'nde yapılan istişare toplantısının ardından ikinci toplantı Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Şenol, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan yardımcısı Mehmet Al ve komisyon üyeleri Alparslan Kaya ve Selim Sarı ile birlikte MHP Çarşamba İlçe Başkanlığında yapıldı.

İl Başkan Yardımcısı Mehmet Al, "Bizler il başkanlığı olarak bu süreçte tüm aday adaylarımıza eşit davranacak objektif bakacağız. Aday adaylığı süreci sonunda partimizin kırmızı çizgileri ve kriterlerine uygun aday adayları arasında halkımızın da teveccühünü kazanan aday adayı bizim orada ayamız olacak ve teşkilatlarımız ile uyum içerisinde çalışmalarını sürdürecektir. Partimiz Samsun’un tüm ilçelerine 3 hilalli sancağı burçlara dikmek için çalışacak ve MHP’li belediyecilik hizmetini her yerde gösterecektir "diye konuştu. Özkan ŞENGÜN