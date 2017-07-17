Üç Minik Beden Tek Tabuta Sığdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 küçük kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 küçük kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna iki tabutta getirilen üç kardeşin cenazeleri, tek tabuta konularak götürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ kırsal Mahallesi'ndeki evde sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Bedriye (3), Mustafa (2) ve 6 aylık Ahmet Menek'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sabah saatlerinde iki tabutta getirilen 3 kardeşin minik bedenleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından saat 17.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Morga getirilen Bedriye'nin cenazesi tek tabuta konulurken, 2 yaşındaki Mustafa ile 6 aylık Ahmet'in cenazeleri ise aynı tabutta taşınmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından 3 cenaze de aynı tabuta konularak Siverek ilçesine götürüldü.