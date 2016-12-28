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ÜÇ YABANCI TAMAM SIRA TAHTA DA

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ÜÇ YABANCI TAMAM SIRA TAHTA DA
Samsunspor transfer anlamında yoğun günler geçirirken Sportif Direktör Coşkun Zeren, 3 yabancı oyuncu ile her konuda anlaştıklarını ifade ederek, tahta açılır açılmaz imzaları attıracaklarını söyledi

YÖNETİM BÜYÜK ÇABA HARCIYOR
İkinci devre öncesi daha güçlü bir kadro oluşturmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Kulübe verilen iki dönem transfer yasağının 1 Ocak'ta sona ereceğine dikkati çekerek, "Transfer tahtamız da kapalı ama yönetim kurulumuz açtırmak için büyük çaba harcıyor. Biz transferde geç kalmamak için çalışmalara başladık. Forvet, sağ açık ve sol açıkta oynayan 3 yabancı oyuncu ile her konuda anlaştık. Transfer tahtasının açılmasını bekliyoruz, açılır açılmaz oyuncuları açıklayacağız" dedi.

9 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK
Mevcut kadrodaki 9 oyuncu ile yollarını ayıracaklarını belirten Zeren, "Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda 9 oyuncu ile yollarımızı ayıracağız. Bu oyuncuların bazılarını kiralık vereceğiz, bazılarının ise sözleşmesini feshedeceğiz. Başkanımız Erkurt Tutu ile yapacağımız görüşme sonucunda bu oyuncuları da kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı. Coşkun Zeren, devre arası kamp çalışmaları kapsamında takımın 29 Aralık'ta Antalya'da toplanacağını, yeni transfer edecekleri oyuncuları kampa dahil etmeyi planladıklarını kaydetti.

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