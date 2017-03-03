Üç Yaşındaki Rabia’nın Yanık Kolu Kesilmekten Kurtarıldı

Edirne'de 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kaynar çorba dökülmesi sonucu yanan kolu kesilmekten kurtarıldı.

Edirne'de 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kaynar çorba dökülmesi sonucu yanan kolu kesilmekten kurtarıldı.

Edirneli Polat ailesinin 3 yaşındaki kızı Rabia'nın sağ kolu yaklaşık 2 ay önce mutfakta kaynar çorba dökülmesi sonucu yandı. Kolu kesilme riskiyle karşı karşıya kalan Rabia'nın annesi Elif ve babası Levent, çocuğu Sultan 1.Murat Devlet Hastanesine getirdi. Minik Rabia, Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif uzmanı doktorları Özgür Agdoğan, Fatih Burak Efeoğlu, Asef Ulutürk ve çocuk cerrahisi uzmanı Rauf Tuğrul Aksoy tarafından ameliyat edildi.

"Kolu ve parmakları gidebilirdi"

Olayı anlatan Anne Elif Polat, çocuğun çorbayı karıştırmaya çalıştığını söyleyerek, "Çorbayı karıştırırken birden nasıl olduğunu görmedim ben, çorbayı döktü. Üzerinde kazak vardı, kazakları çıkarırken belli bir süre geçti. O yüzden biraz daha derinleşti yaraları sanırım. İlk önce suya tuttuk sonra çıkardık kazağı ve kazakla beraber deriler de çıktı. Hastaneye getirdik. Doktorlarımız çok ilgilendi, belki de kolu, parmakları gidebilirdi. Şuan çok iyi Allah'ıma şükür. Ufak izler kalacak ama ona da şükrediyoruz. Çok kötüydü, o ameliyata girdiğinde ben de acilde yatıyordum" diye konuştu.

"İkinci ve üçüncü derece yanıkları vardı"

Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Özgür Aydoğan, "Rabia'nın annesi evde çorba pişirirken çorba suyu koluna dökülüyor ve kolu yanmış halde acil servisimize geldi. Yanık takibi yapmak üzere servisimize yatırdık. Olay kaza olduktan yaklaşık 30 saat sonra kolunun dolaşımı zayıflamaya başladı. Diğer hekim arkadaşlarla birleşip ameliyata almak zorundaydık kolunun ve el bileğinin yaşamını riske atmamak adına. Ameliyattan sonra kolu ve eli rahatladıktan sonra gerekli tedavi yapıldı. Şuan kolunu gayet güzel kullanıyor ve yarası gayet güzel kapanmış durumda. Yaklaşık 2 ay önce olay oldu ve 3-4 hafta kliniğimizde takip ettik. Kolunda ikinci ve üçüncü dereceden yanıkları vardı" dedi.

Hastane yöneticisi ve Nöroloji uzmanı Dr. Selahattin Kat, Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif uzmanı doktorları tarafından Rabia'nın koluna müdahale edildiğini belirterek, "Ciltte oluşan yanık izleri ilerleyen zamanlarda yapılacak müdahalelerle azaltılacaktır" ifadelerini kaydetti.