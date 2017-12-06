Üç Yılda 13 Ameliyat Oldu, Hukuk Mücadelesi Bitmedi

Yaklaşık 3 yıl önce Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayağı kopma noktasına gelen talihsiz genç, 3 yılda 13 ameliyat olmasına...

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde

Yaklaşık 3 yıl önce Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayağı kopma noktasına gelen talihsiz genç, 3 yılda 13 ameliyat olmasına rağmen başlattığı hukuk mücadelesinden sonuç alamadı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde üç yıl önce meydana gelen trafik kazasında Muhammet Tanrıkulu'nun (23) kullandığı motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen Y.O hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinden 20 metre kadar savrulan Tanrıkulu'nun sağ ayak bileği kopma noktasına geldi. Uzun süren tedavilerin ardından Tanrıkulu'nun ayağına platin takıldı. 3 yıldır hukuk mücadelesi veren ve adalet önünde haklarını arayan Tanrıkulu ailesi, otomobil sürücüsünün kazanın ardından yurt dışına kaçıp izini kaybettirdiğini iddia ettiler.

Üç yıldır tedavi sürecine devam eden ve ayağından 13 kez operasyon geçiren Tanrıkulu, tedavisi için bu güne kadar 180 bin lira harcadığını söyledi. Tedavinin ardından kendisine yüzde 80 engelli raporu verildiğini belirten Tanrıkulu, "Mağdurum, çarpan arkadaş yurt dışına kaçıp gitti. Mahkememiz devam ediyor. Adamın yüzünü bile görmedim, bir kere arayıp geçmiş olsun dahi demedi." Şeklinde konuştu.

Kaza günü yaşadıklarını anlatan talihsiz genç Tanrıkulu, "3 Ağustos 2015 tarihinde bir trafik kazası geçirdim. Baran Caddesinde ilerlerken sağ tarafta park halinde bir araç bekliyordu. Birden bire sinyalsiz bir şekilde yola gidi ve araca çarptım. Ayağımda tendon yaralanması vardı. Ayak bileğim kopmuştu. Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Bir hafta yattım. Ayağım enfeksiyon kaptı. Ayağımın durumu iyi değildi. Oradan beni Kayseri'ye sevk ettiler. Hastanede 6 ay kadar yattım. 13 kez operasyon geçirdim. Tedavim için İstanbul'da bir dairem vardı, onu sattım. Tedavim için 180 bin lira kadar para harcadım. Babam arabasını sattı. Ancak bu hale gelebildim. İşsizim çalışamıyorum, babamın eline bakıyorum. Üç senedir babam bakıyor bana." dedi.

Kazadan önce eczacı teknisyeni olduğunu ve kaza sonrası çalışamadığını ifade eden Tanrıkulu, "Ayağımın durum belli. Yüzde 80 engelli raporu verdiler. Çalışamıyorum. Ayağımda platin var platinin çıkması gerekiyor. Kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman ameliyat olmayı düşünüyorum" dedi.

Anne Aynur Tanrıkulu ise yaptığı açıklamada, "Kazadan beri bütün hayatımız değişti. Eski halimizden eser kalmadı. Bir annenin gözünün önünde bir çocuğunun o acıları yaşaması çok zor. Kimse bilmez Allah'la biz biliyoruz. Oğlumu bu hale getireni Allah'a havale ediyorum. O kadar acı çektik, kötü günlerimiz geçti. Yıllarca ağlaştık. Hala da çocuğumun yüzüne bakınca ömrümden yüz yıl gidiyor. Gelipte haliniz ne demedi. İnsanlığa yakışmayacak şey bu. Biz neden yaptın demiyoruz. Olur insanlık hali ama gelipte hatırımızı sormalıydı, oğluma halin ne diyebilmeliydi. Ama bunu yapmadı."dedi.