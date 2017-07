Rusya'da bir gezi uçağının Baykal Gölü'ne çakıldığı anlar an be an görüntülendi.

Rusya'da bir gezi uçağının Baykal Gölü'ne çakıldığı anlar an be an görüntülendi. Rusya'da bir gezi uçağı Baykal gölüne çakıldı. Gezi amacıyla havalanan uçak, Baykal gölü çevresinde uçarken göle düştü. Göğe doğru süzülen pilotun yeniden havalanacağı beklenirken aniden göle çakıldı. Bu anlar ise an be an görüntülendi. Kazada 1 pilot ve 3 yolcu yaralandı.