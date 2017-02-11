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Uçak Rötar Yapınca Havalimanında Konser Verdiler

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Uçak Rötar Yapınca Havalimanında Konser Verdiler
Kıbrıs'a gitmek isteyen bir koronun üyeleri uçakları rötar yapınca havalimanında konser verdiler.

Kıbrıs'a gitmek isteyen bir koronun üyeleri uçakları rötar yapınca havalimanında konser verdiler.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği korosu üyeleri Kıbrıs'a gitmek için Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminaline geldi. Uçağın rötar yaptığını koro üyeleri yanlarında getirdikleri müzik aletleri ile konser verdi.

Havalimanındaki mini konser diğer yolcular tarafından ilgiyle izlendi.

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