Uçak Şirketleri İran Hükümetinden Yana Dertli

İran'da düzenlenen Uluslararası Tahran Turizm Fuarı'na katılan Sunexpress Satış Müdürü Murat Hatipoğlu ile Old Tuşba Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı...

İran'da düzenlenen Uluslararası Tahran Turizm Fuarı'na katılan Sunexpress Satış Müdürü Murat Hatipoğlu ile Old Tuşba Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yılmaz, İran hükümetinin vatandaşlarına zorluk çıkarmasından dolayı Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarına uçuşların azaldığını, direkt uçuşların ise yapılmadığını iddia etti.

Türkiye'nin turizm alanındaki önemli pazarlarından biri olan İran'da düzenlenen Uluslararası Tahran Turizm Fuarı'nda, Alanya tanıtıldı. Turizm Fuarı'nda tanıtımı gerçekleştilen Alanya, en çok ziyaret edilen stantların başında geldi. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen turizm fuarında Alanya'yı ise Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkilisi Süha Özçakıl temsil etti. Yoğun ilgi gösterilen Alanya standını Alanya Büyükelçisinin yanı sıra İran'nın ünlü sanatçısı Shahram Nazeri de ziyaret etti.

"Fuarda yer almamız Alanya tanıtımı için önemli"

Fuar'da yaptığı görüşmeler ışığında izlenimlerini aktaran Özçakıl, İran büyükelçisinin stantlarını ziyaret ettiğini belirterek, "Son yıllarda devamlılık gösteren katılımcılar her geçen yıl fuarın daha da geliştiğini ve katılımın arttığını söylediler. Alanya'nın tanınırlığı düşük. Bu anlamda fuarda yer almamız daha çok önem kazanıyor. Fuar süresince uçak şirketleri temsilcileri ve tur operatörleriyle temaslarımız oldu" dedi.

"Geçen sene rezervasyonları bekliyor"

Old Tuşba Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yılmaz ise gelecek sezon için çok umutlu olmadığını söyledi. Özellikle terörden dolayı İran halkının çok tedirgin olduğunu ve Türkiye'ye eskisi kadar sıcak bakmadıkları belirten Yılmaz, yeni alternatif destinasyonlar açtıklarını söyledi. İran hükümetinin de uçuş izinleri konusunda çok fazla zorluk çıkardığını ve gelecek sene için uçuş taleplerinin hala cevaplanmadığını da ileri süren Yılmaz, kendileri için çok önemli olan Nevruz Bayramı'nda geçen sene rezervasyonlarının yarısını beklediklerini kaydetti.

"İran hükümeti, Gazipaşa ve Alanya için zorluk çıkartıyor"

Sunexpress Satış Müdürü Murat Hatipoğlu ise, İran'a direkt Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanları için sefer koyulmadığını söyledi. Bunun nedeninin kredi kartı ödeme imkanı olmaması ve İran hükümetinin uçuş izni vermekte zorluk çıkarması olarak gördüğünü belirten Hatipoğlu, şu an için ful charter talebinin de bulunmadığını söyledi.