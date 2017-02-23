Uçaklar gitti, akıllar başlarına geldi

Mart ayından itibaren firmaların Samsun'dan çektiği uçuşlarının geri gelmemesi halinde Kasım ayına kadar Samsun'a uçuş yapılamayacağı belirten MHP Grup Başkanvekili Usta, "Ne oldu da pist 5 ay daha idare edilebilecek konuma geldi?" siye sordu

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın tadilat süresinin ertelenmesi ile ilgili açıklama yaptı. Samsun Valiliği'nin yaptığı "Çarşamba Havalimanı'nın tadilatı, 1 Ağustos 2017 tarihine ertelenmiştir" açıklamasına gündemine alan MHP'li Usta, yeni yapılan değişiklik sebebiyle mağduriyetin boyutunun daha fazla artacağını belirtti.

NE OLDU DA 5 AY

İDARE EDER HALE GELDİ

Usta, sözlerine şöyle devam etti; "Havalimanının Mart ayında kapatılacak olması sebebiyle turizm şirketleri uçuşlarını Ordu'ya kaydırdı, şimdi yapılan değişiklik ile firmalar eğer uçuşlarını Samsun'a geri çekmezlerse en az Kasım ayına kadar Samsun’a uçuş yapılamayacağı ve mağduriyetin süresinin ve boyutunun uzayacağı hepimizin malumudur. Önceki kararın üzerine, bu süre uzatma kararı, konunun; hazırlanılmadan, düşünülmeden, çalışılmadan ve Samsun menfaatlerinin gözetilmeden yapıldığını göstermektedir. Biz konuya itiraz ettiğimizde; pistte oluşan çukurun acilen onarılması gerektiği bu nedenle 3 aylık bir süre ile kapatılacağı söylenmişti. Şimdi soruyorum ne oldu da pist 5 ay daha idare edilebilecek konuma geldi? Başka havalimanlarına kaydırılan uçuşların geri getirilmesi için bir çalışma yapıldı mı? Ordu Havalimanına verilen teşvikler ne olacak?" diye sordu.

MHP Samsun Milletvekili Usta, daha önceden de belirttiği gibi; ikinci pistin yapılıp, ulaşım aksamadan hasarın onarılması ve havalimanının kapatılmadan tadilatının yapılması gerektiğini, yeni alınan kararın Samsun için yeni bir mağduriyet oluşturmaması gerektiğini vurguladı. Usta, anlık verilen kararların Samsun’a ve ülkemize hiçbir faydası olmayacağını, yerel alınan kararların odağında Samsun’un menfaatinin olması gerektiğini belirtti.

DAHA ÖNCE UYARMIŞTI!

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın kapatılmasına itirazlarını birkaç kez gündeme getirmiş ve "Samsun ticaretine ve turizmine ciddi ölçüde zarar verecek bir çalışma. İhale şartlarının dışına çıkarak, hukukun dışına çıkılması burada söz konusu. 19 santimetrelik çukur bir anda oluşmadı bu havalimanında. Bu çok daha önceden planlanıp alınması gereken tedbirler zamanında alınmadığı için böyle bir durumla karşı karşıya kalındı ve bu ciddi bir sıkıntı oluşturdu. Bu hukuksuzluktan dönülüp Samsun Havalimanını kapatmadan bu tedbirin alınması gerekir" demişti.