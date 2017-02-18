  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C

Uçaktaki Aramalarda Bomba Notuna İlişkin Bir Bulguya Rastlanmadı

» »
Uçaktaki Aramalarda Bomba Notuna İlişkin Bir Bulguya Rastlanmadı
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Toronto seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında bulunan bomba notunun ardından yapılan incelemelerde herhangi...

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Toronto seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında bulunan bomba notunun ardından yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanamazken sefer için başka bir uçak planlandı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15.30'da ABD'nin Toronto şehrine gerçekleştireceği TK17 seferin hemen öncesinde uçak kalkış yapmaya hazırlandığı sırada kabindeki tuvalet duvarında "Bomb toToronto " yazılı bomba notu bulunmuştu.

Bulunan not üzerine uçakta yapılan aramalar tamamlandı. Aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken aramalar sürerken sefer için başka bir uçak atandı. Yolcular 19.15'ten itibaren yeniden uçağa alınmaya başlandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa Valisi Ve Beraberindekiler, Hastanedeki Yaralıları Ziyaret Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 17:13
  • Güreşen Develeri Onlarca Kişi Zor Ayırdı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geldi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:33
  • Suriyeli Usame’nin Örnek Davranışı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:18
  • Bakanlar, Viranşehir’deki Terör Saldırısında Yaralanan Vatandaşları Ziyaret Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 16:18
  • Çamlıca Camii Kubbesine Konulan Hilal Havadan Görüntülendi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:13
  • İsviçreli İrene, Aşığı Olduğu Side’de Toprağa Verdi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:13
  • Uzaya Çıkan İlk Türk Kozmonot Yunuseli’nde18 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • Yerli Düşünce Derneği, Öğrencileri Kardeşlik Kahvaltısında Buluşturdu18 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’dan Ayrıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti