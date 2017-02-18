Uçaktaki Aramalarda Bomba Notuna İlişkin Bir Bulguya Rastlanmadı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Toronto seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında bulunan bomba notunun ardından yapılan incelemelerde herhangi...

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Toronto seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında bulunan bomba notunun ardından yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanamazken sefer için başka bir uçak planlandı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15.30'da ABD'nin Toronto şehrine gerçekleştireceği TK17 seferin hemen öncesinde uçak kalkış yapmaya hazırlandığı sırada kabindeki tuvalet duvarında "Bomb toToronto " yazılı bomba notu bulunmuştu.

Bulunan not üzerine uçakta yapılan aramalar tamamlandı. Aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken aramalar sürerken sefer için başka bir uçak atandı. Yolcular 19.15'ten itibaren yeniden uçağa alınmaya başlandı.