Uçan Tekme Atan Saldırganı Sopayla Kovaladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öfkeli bir gencin tekmeli saldırısına uğrayan esnafı kahveci bıçaklanmaktan kurtardı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öfkeli bir gencin tekmeli saldırısına uğrayan esnafı kahveci bıçaklanmaktan kurtardı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, köpeğiyle parkta gezintiye çıkan telefon satıcısı Fatih Bora bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Parka gelen öfkeli bir genç, bilinmeyen bir nedenle Bora'ya uçarak tekme attı. Yere yığılan Fatih Bora, hızla kalkarak çay ocağına sığındı. Öfkeli genç Bora'yı bir süre elindeki bıçakla beklerken, olayı gören kahveci Hüseyin Becerik araya girerek yerden aldığı sopayla genci kovalayarak parktan uzaklaştırdı. Büyük şok yaşayan Fatih Bora, polise gidip şikayetçi oldu.