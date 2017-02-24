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Uçhisarlı Hentbolcular Kupalarını Başkan Karaaslan’a Getirdi

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Uçhisarlı Hentbolcular Kupalarını Başkan Karaaslan’a Getirdi
Uçhisar Haydar Çankaya Ortaokulu öğrencileri, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Hentbol Müsabakaları'nda...

Uçhisar Haydar Çankaya Ortaokulu öğrencileri, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Hentbol Müsabakaları'nda küçük kızlar kategorisinde Nevşehir il birinciliği ve küçük erkekler kategorisinde Nevşehir il ikinciliği elde ettiler.

Öğrenciler, kazandıkları bu başarıların ardından Okul Müdürü Fatih Arıkan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Pınar Ünlü Hatipoğlu ile birlikte Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ı makamında ziyaret ederek kazanmış oldukları kupaları Başkan Karaaslan'a sundular. Öğrencileri, göstermiş oldukları başarılardan ve kazandıkları kupalardan dolayı tek tek kutlayan Başkan Karaaslan, bundan sonra katılacakları müsabakalarda başarılarının devam etmesi dileğinde bulundu. Öğrencileri tebrik eden Başkan Karaaslan, kız ve erkek hentbol takımlarına birer adet Uçhisar Belediyesi'nin tabağı hediye etti. Ayrıca Başkan Karaaslan, kız ve erkek hentbol takımı öğrencilerine eşofman takımı sözü verdi. Okul Müdürü Arıkan şimdiye kadar, "Bugüne kadar bizim ve öğrencilerimizin yanında olan, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ve gerekli her türlü kolaylığı sağlayan Uçhisar Belediye Başkanımız Sayın Ali Karaaslan'a çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin destekleri olmasa belki de bu güzel sonuçları almada sıkıntılar yaşardık." dediler. Başkan Karaaslan daha sonra derece kazanan öğrenciler ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Uçhisarlı Hentbolcular Kupalarını Başkan Karaaslan’a Getirdi

Uçhisarlı Hentbolcular Kupalarını Başkan Karaaslan’a Getirdi

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