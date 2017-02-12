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Üçpınarlılar Kendi Ürettiklerini Satacak

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Üçpınarlılar Kendi Ürettiklerini Satacak
Yunusemre Belediyesi, Üçpınar Mahallesinde vatandaşların kendi emekleriyle hazırladığı yöresel ürünleri de satabileceği pazaryeri projesinde son aşamaya...

Yunusemre Belediyesi, Üçpınar Mahallesinde vatandaşların kendi emekleriyle hazırladığı yöresel ürünleri de satabileceği pazaryeri projesinde son aşamaya geldi. Çalışmalar tamamlandığında Üçpınar, içerisinde otopark, yeşil alan, çocuk oyun parkı ve halı sahanın bulunduğu bir komplekse kavuşacak.

Yunusemre Belediyesi'nin Üçpınar Mahallesinde hayata geçireceği pazaryeri projesinde sona yaklaşılıyor. Mahallenin modern bir pazaryerine kavuşacağını anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında mevcut pazaryerinin iki çatısı kapandı. Bu çatıların üzerlerine ahşap yapıldı. Mahallede cuma günü pazar kuruluyor. Fakat biz o bölgede bulunan vatandaşlarımızın kendi yetiştirdikleri el ürünlerini veya imalat yaptıkları ürünlerini hafta sonları da satılması için pazaryerinin düzenlemesini yapacağız. Alanın çevre düzenlemesine göre etrafında kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirilecek. Çocuk oyun grubu kurulup, mini halı saha yapılacak. Yol kenarına bir çeşme konulacak. Çevre düzenlenmesinin yapılmasının ardından pazaryerimizi birkaç hafta içerisinde bölgeye kazandıracağız. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile Üçpınar, içerisinde otopark, yeşil alan, çocuk oyun parkı ve halı sahanın bulunduğu bir komplekse kavuşacak" diye konuştu.

Üçpınarlılar Kendi Ürettiklerini Satacak

Üçpınarlılar Kendi Ürettiklerini Satacak

Üçpınarlılar Kendi Ürettiklerini Satacak

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