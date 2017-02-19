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Ücretsiz İnternet İçin Girdiği Aracın İçerisinde Ölü Bulundu

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Ücretsiz İnternet İçin Girdiği Aracın İçerisinde Ölü Bulundu
Gaziantep'te Suriye uyruklu bir genç, ücretsiz internet için girdiği ev sahibine ait aracın içerisinde ölü bulundu.

Gaziantep'te Suriye uyruklu bir genç, ücretsiz internet için girdiği ev sahibine ait aracın içerisinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde kirada oturan 20 yaşındaki Suriye uyruklu Hüseyin Abut, akşam saatlerinde internette gezinmek için üst kattaki ev sahibine ait internete bağlanmak istedi. Evde çekmediği için ev sahibinin evin önünde park halinde bulunan 27 Z 4981 plakalı aracının anahtarını alan Abut, aracın içerisinde internete bağlanmayı başardı. Saatlerce internette gezindiği tahmin edilen Abut, gece boyu evine girmedi. Yakınları sabah kalktığında Abut'un evde olmadığını görünce araca baktı. Hüseyin Abut'un camı kırılarak açılan aracın içerisinde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Abut, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Abut'un ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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