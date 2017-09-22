Ücretsiz Spor Salonlarından 15 Bin Kişi Faydalandı

İzmit'in 15 ayrı yerinde bulunan bayanlara yönelik ücretsiz spor salonlarından 15 binden fazla kişinin faydalandığı açıklandı.

İzmit'in 15 ayrı yerinde bulunan bayanlara yönelik ücretsiz spor salonlarından 15 binden fazla kişinin faydalandığı açıklandı.

İzmit Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, haftanın 7 günü faaliyette olan salonlardan 15 binden fazla bayan yararlandı. Ücretsiz olan spor salonlarının 2010 yılından beri faaliyette olduğunu belirten yetkililer, "Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Yuvam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, 42 Evler Sağlık Ocağı binası, Belsa B Blok, Kuruçeşme Erol Olçok Kültür Merkezi, Tüysüzler Mahalle Konağı, Kent Konut I. ve II. Etaplar, Malta Mahallesi, Bayındırlık konutları, Bekirdere, Akmeşe, Zabıtan mahalle konağı, Alikahya hizmet binası, Topçular mahalle konağındaki salonları haftanın 7 günü 7 farklı seansta 20'şerlik gruplara hizmet veriyor. Tamamen ücretsiz olan ve 3 ayda bir üye yenilenmesinin yapıldığı salonlarda uzman personel görev yapıyor. Hafta içi 09.00-16.00 ve 17.00-19.00, hafta sonları da 10.00-16.00 saatleri arasında açık olan spor salonlarında kondisyon çalışmaları, step, aerobik ve pilates eğitimleri veriliyor. Salonlara İzmitli bayanlar yoğun ilgi göstermektedir. Salonlardan yararlanmak isteyen bayanlar İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü Spor Birimine başvurabilirler" dediler.

Salonlardan yararlanan bayanlar Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ettiler.