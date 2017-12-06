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Üçüncü Defa Sobadan Zehirlenen Çift Bu Kez Kurtarılamadı

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Üçüncü Defa Sobadan Zehirlenen Çift Bu Kez Kurtarılamadı
Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin aynı evde 2 kez daha sobadan zehirlendiği öğrenildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Güleda Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce çocuklarının yanına gelen Ramazan (70) ve Sadiye Kaya (67) çifti dün saat 23.00 sıralarında kömür sobasını yakarak uykuya daldı. Sabah saatlerinde odaya giren Ömer Faruk Kaya, anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan çiftin 2013 ve 2014 yıllarında aynı evde yine soba zehirlenmesi geçirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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