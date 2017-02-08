Uçurumda Asılı Kalan Araç Kurtarıldı

Kayseri'de meydana gelen kazada uçurumda asılı kalan otomobil, itfaiye ve vatandaşların uğraşları sonucu çekilerek düşmekten kurtarıldı.

Kayseri'de meydana gelen kazada uçurumda asılı kalan otomobil, itfaiye ve vatandaşların uğraşları sonucu çekilerek düşmekten kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, uçurumun kenarında asılı kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Neredeyse yarısı boşlukta kalan otomobil, vatandaşların da yardımıyla uzun uğraşlar sonucu aşağı düşmekten kurtarılarak güvenli alana çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.