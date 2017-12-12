Uçurumda Mahsur Kalan Köpeğin İmdadına İtfaiyeciler Yetişti

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, 100 metrelik uçurumda mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, 100 metrelik uçurumda mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, karayolu kenarındaki 100 metrelik uçurumda mahsur kalan köpeği fark edince durumu itfaiyeye haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarıyla özgürlüğüne kavuşan köpek, kurtarılmasının ardından gözden uzaklaştı.