Ucuz Döner Kuyruğu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 TL'ye satılan döneri almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.
Lüleburgaz Özerler Mahallesi Ersoy Pasajı'nda yeni hizmete giren dönerci, açılışa özel kampanya yaparak 200 kilo hazırladığı tavuk döneri ekmek arası 1 TL'ye sattı. Dönerin 1 TL olduğunu duyan vatandaşlar ise dükkanın önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar döner almak için birbiriyle yarışırken yaşlılar ve çocuklar da kuyrukta bekledi.
İşlerden memnun olduğunu söyleyen işletmeci Ahmet Pürtük, "Tavuk döneri 1 TL'ye satıyoruz. Et döner de satacağız. Satışlarımız patladı. Yetiştiremiyoruz" dedi.
Kuyruğa giren vatandaşlardan Ali Özkılıç, "Uygun fiyata döner yemeğe geldik. Dışarıda döner daha pahalı" ifadelerini kaydetti.
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