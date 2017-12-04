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Ucuz Hayvan İlanı İle 699 Bin Tl’lik Vurgun

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Ucuz Hayvan İlanı İle 699 Bin Tl’lik Vurgun
Gaziantep'te internette ucuz hayvan ilanı vererek vatandaşları 699 bin 500 TL dolandıran şebeke, polisin operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te internette ucuz hayvan ilanı vererek vatandaşları 699 bin 500 TL dolandıran şebeke, polisin operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından meydana gelen dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, internetten ucuz hayvan ilanları veren A.E, A.C. ve İ.S. isimli şahısların ilanları görenleri bulundukları yere davet ettiği, kendilerine ait olduğunu söyledikleri ahırları gösterip, alıcıları sözde evlerinde misafir ettikleri belirlendi. Şahısların güvenini kazanan şebeke üyelerinin evde alışverişi yaptıktan sonra Tarım İl Müdürlüğünden hayvan sevki için belge alma zorunluluğu olduğunu söyleyerek, kuruma götürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin burada ise mağdurları sevk belgesi alma bahanesiyle oyalayarak kaçtıkları ortaya çıktı. Aynı yöntemle 15 kişinin toplam 699 bin 500 TL parasını dolandıran zanlılar, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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