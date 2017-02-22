  • BIST 88.923
  • Altın 143,209
  • Dolar 3,5988
  • Euro 3,7823
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Udoh: "Küba’da Hiç Bulunmadım"

» »
Udoh: "Küba’da Hiç Bulunmadım"
Fenerbahçe'nin yıldız pivotu Ekpe Udoh, hakkında çıkan yanlış haberlere cevap vererek, "İnsanların düzgün bir araştırma yapmadan köşe yazısı yazmalarından...

Fenerbahçe'nin yıldız pivotu Ekpe Udoh, hakkında çıkan yanlış haberlere cevap vererek, "İnsanların düzgün bir araştırma yapmadan köşe yazısı yazmalarından nefret ediyorum" dedi. Ayrıca Udoh, Kübalı olduğu söylemlerine ise bu ülkede hiç bulunmadığı cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ekpe Udoh, geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısında kendisi hakkında yazılanlara tepki gösterdi ve kişisel internet sitesinde cevap verdi. Udoh, köşe yazısında belirtilenin aksine Nijeryalı olduğunu ve hiç Küba'da bulunmadığını açıkladı. Yıldız basketbolcu ayrıca kendisi hakkında bilgiler paylaşarak şu notu ekledi:

"Bunlar benim hakkımda bazı bilgiler, İnsanların düzgün bir araştırma yapmadan köşe yazısı yazmalarından nefret ediyorum."

Nijeryalı basketbolcuları kendisi hakkında ise şunları paylaştı:

- Dedem 2.13 boyundaydı

- Üniversitedeyken eyalet şampiyonluğu kazandım.

- Ailem futbol oynamamı istemedi.

- Ben Nijeryalıyım.

- Büyük annem ve büyük babam ile onlar vefat etmeden önce sadece bir kez görüşebildim.

- Favori rapçim Jay Z.

- Küba'da hiç bulunmadım.

- İlk arabam 1995 Nissan Pathfinder'dı.

- En sevdiğim kitap The Alchemist.

- Köpekleri sevmem.

- Ev hayvanı olarak maymun istiyorum.

- Gecelerimi şarkı söyleyerek bitiririm.

- Araştırma yapmadan yazı yazan insanlardan nefret ederim.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göztepe-manisaspor Maçı Biletleri Satışta22 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İddialı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Renault Sport Formula 1 Takımı R.s.17’yi Tanıttı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • İpekoğlu: "Play Off Şansının Devamı İçin Balıkesir Maçını Kazanmalıyız"22 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
  • Güdat Kış Temel Eğitim Kampını Aladağlar’da Tamamladı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
  • Antalyaspor’a ’Tatlı’ Morali22 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
  • Kıslyak: ”Fenerbahçe’yi Taraftarımızın Önünde Mağlup Etmek İstiyoruz”22 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi Paraşütte Dünya 2.’si22 Şubat 2017 Çarşamba 12:58
  • Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye’de Zirvede, Avrupa’da Çeyrek Finalde22 Şubat 2017 Çarşamba 12:33
  • Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Galip22 Şubat 2017 Çarşamba 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti