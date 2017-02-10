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Uedaş Kimsesiz Çocuklar İçin Yalova’da

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Uedaş Kimsesiz Çocuklar İçin Yalova’da
UEDAŞ personelinin Bursa'dan sonra Yalova'da da sahne aldığı oyunun geliri kimsesiz çocuklara bağışlandı.

UEDAŞ personelinin Bursa'dan sonra Yalova'da da sahne aldığı oyunun geliri kimsesiz çocuklara bağışlandı.

Güney Marmara'nın elektrik dağıtım şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), sosyal sorumluluk projesine bir yenisini daha ekledi. UEDAŞ tarafından kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen tiyatro gösterisi, Bursa'nın ardından Yalovalı izleyicilerle de buluştu. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte muhteşem performansı ile göz dolduran UEDAŞ'lı oyuncular, Yalovalılara keyifli dakikalar yaşattı.

Uludağ Elektrik Dağıtım bünyesinde çalışmalarına başlayarak yaklaşık 6 aylık yoğun bir çalışmanın ardından ilk oyunlarını ocak ayında sahneleyen UEDAŞ Tiyatro Topluluğu, ikinci oyununda Yalovalıların beğenisini topladı. Oyunun geliri Bursa Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesindeki kimsesiz çocuklara bağışlanırken UEDAŞ, birçok ilde oynanacak oyunu geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Firmanın çeşitli birimlerinde görev yapan kişilerin rol aldığı "Juliet'in 42 saati" adlı oyun Yalovalılar tarafından büyük beğeni kazanırken, oyuncular ise profesyonellere taş çıkarttı. 18 kişilik tiyatro topluluğu hazırlık süresince profesyonel diksiyon ve drama eğitimi alırken, kimsesiz çocuklar için sergilenen oyun 16 Şubat'ta da Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezinde sahne alacak.

Yalova'daki tiyatro gösterisini UEDAŞ Yalova İşletme Müdürü Volkan Çelik, CLK Uludağ Perakende Yönetmeni Serper Acar, Uluğ Genel Koordinatörü Değer Opan, Yatırım Direktörü Ahmet Berk, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce'nin yanı sıra personeller ve aileleriyle birlikte yaklaşık 300 kişi izledi.

Uedaş Kimsesiz Çocuklar İçin Yalova’da

Uedaş Kimsesiz Çocuklar İçin Yalova’da

Uedaş Kimsesiz Çocuklar İçin Yalova’da

Uedaş Kimsesiz Çocuklar İçin Yalova’da

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