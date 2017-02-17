Uedaş Yetkilileri Deprem Bölgesini Ziyaret Etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardında bölgede elektrik hatlarının onarımı ve konteyner kentlere elektrik enerjisinin verilmesi...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardında bölgede elektrik hatlarının onarımı ve konteyner kentlere elektrik enerjisinin verilmesi için hummalı bir şekilde çalışan Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) yetkilileri, afet bölgesini ziyaret etti.

Aralarında UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe ve Çanakkale İşletme Müdürü Gökay Fatih Danacı ve Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce'nin de olduğu ekip, bölge halkına moral vermek, incelemelerde bulunmak ve acil ihtiyaçları yerinde tespit etmek için deprem bölgesini ziyaret etti. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Mesut Efe, "Çanakkale'de depremin ardından konteyner ihtiyacı ile ilgili AFAD yapılanmasına bağlı olarak bizde süratle harekete geçtik.Yukarıköy'e 12 adet direk tesis ederek buradaki konteynerlerin enerji ihtiyaçlarını hemen karşılamış olduk. Arkasından maalesef artçı depremler meydana geldi. O artçı depremler Valiliğin açıklamasına göre bugün itibariyle 800 "ü geçmiş durumda. Bu köyün haricinde Tuzla ve Gürpınar'da da ciddi bir konteyner bölgesi oluşturulmak zorunda kalındı. Oralardaki konteyner bölgesine de bir elektrik direği tesis edip, o hattın alçak gerilim şebekesini, aydınlatmalarını yapıp, konteynerlerin bütün enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde enerji vermek için çalışma yürüttük. Diğer bölgelerde de konteyner kurulur kurulmaz kış mevsiminde depremzedelerin soğukta kalmaması için hemen enerjilerini sağladık. İnşallah bundan sonra böyle afetler yaşanmaz" dedi.

"Her türlü katkı için üzerimize düşenleri yapacağız"

Depremin olduğu günden bugüne kadar bölgede olan UEDAŞ ekipleri enerjilendirme çalışmalarının yanı sıra şirket yöneticileri tarafından yapılan ziyaretlerle de bölge halkına destek veriliyor. Konteyner kenti ziyaret ederek çocuklara kışlık giyim hediyeleri veren yetkililer, depremzedeler ile bir süre sohbet etti.Bölge halkı ile dayanışma içinde olarak, yaraların sarılması için, her türlü katkıyı yapacaklarını anlatan Mesut Efe, "Her zaman depremzedelerin yanındayız. Üzerimize düşenleri yapacağız" diye konuştu.