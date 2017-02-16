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Uefa Avrupa Ligi

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Uefa Avrupa Ligi
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı.

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fortounis, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

14. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Martins'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

41. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Botia'nın şutunda kaleci Karcemarskas topu kornere çeldi.

42. dakikada Osmanlıspor defansının hatasıyla topu kapan Cardozo'nun ceza sahası içinde yerden vuruşunda kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

44. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda defans topu kornere gönderdi.

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Ruddy Buquet xx, Frederic Cano xx, Cyril Gringore xx

Olympiakos: Leali xx, Figueiras xx, Viana xx, Cissokho xx, Botia xx, Seba xx, Martins xx, Fortounis xx, Androutsos xx, Retsos xx, Oscar Cardozo xx

Yedekler: Choutesiotis, Paredes, Nikolaou, Romao, Manthatis, Bouchalakis, Karim Ansarifard

Teknik Direktör: Paulo Bento

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Numan Çürüksu xx, Pinto xx, Vrsajevic xx, Prochazka xx, Luiz Carlos xx, Regattin xx, Ndiaye xx, Bifouma xx, Musa Çağıran xx, Delarge xx,

Yedekler: Hakan Arıkan, Muhammed Bayır, Lukasz Szukala, Adam Maher, Mehmet Güven, Webo, Rusescu

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Sarı kartlar: Figueiras, Retsos, Fortounis (Olympiakos), Luiz Carlos (Osmanlıspor)

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