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Uefa Avrupa Ligi

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Uefa Avrupa Ligi
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı.

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Seba'nın sert vuruşunda kaleci Karcemarskas topu çeldi.

57. dakikada Martins'in uzaktan gelişine sert şutunda üst köşeye giden topu kaleci Karcemarskas, kornere tokatladı.

74. dakikada ceza yayı üzerinde Viana, Osmanlısporlu oyuncu Prochazka'ya faul yapınca hakem kırmızı kartını çıkardı ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

90. dakikada Regattin'in sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde yandan auta gitti.

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Ruddy Buquet xx, Frederic Cano xx, Cyril Gringore xx

Olympiakos: Leali xx, Figueiras xx, Viana xx, Cissokho xx, Botia xx, Seba xx, Martins xx (Karim Ansarifard dk. 87 ?), Fortounis xx, Androutsos xx, Retsos xx, Oscar Cardozo x (Romao dk. 76 x)

Yedekler: Choutesiotis, Paredes, Nikolaou, Manthatis, Bouchalakis

Teknik Direktör: Paulo Bento

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Numan Çürüksu xx, Pinto xxx, Vrsajevic xx, Prochazka xx, Luiz Carlos xx (Adam Maher dk. 87 ?), Regattin xx, Ndiaye xx, Bifouma xx (Mehmet Güven dk. 90+2 ?), Musa Çağıran xx, Delarge xx (Rusescu dk. 81 ?)

Yedekler: Hakan Arıkan, Muhammed Bayır, Lukasz Szukala, Webo

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Kırmızı kart: Viana (dk. 74)

Sarı kartlar: Figueiras, Retsos, Botia, Fortounis (Olympiakos), Luiz Carlos, Numan Çürüksu, Pinto, Ndiaye (Osmanlıspor)

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