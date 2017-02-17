Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı. Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Quaresma'nın sol kattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Necip Uysal topu altıpas içine gönderdi. Guedes'nın kafa vuruşunda top üst direten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

57. dakikada John Ogu'nun pasınad ceza sahası içinde topla buluşan Elyaniv Barda'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

60. dakikada Tosic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Cenk Tosun'un şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

63. dakikada Maharan Radi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Muhamad Gadir'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

80. dakikada Atiba Hutchinson'ın kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

90+3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Atiba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Turner

Hakemler: Martin Atkinson xx, Stephen Child xx, Stuart Burt xx

Hapoel Beer Sheva: Goresh xx, Ben Turjeman xx, Shir Tzedek xx, Ben Biton xx, William Soares xx, Ovidiu Hoban xx (Michael Ohana dk. 67 x), Maharan Radi xx, Maor Melikson xx (Muhamad Gadir dk. 58 x), John Ogu xx, Nwakaeme xx, Elyaniv Bard xx (Ben Sahar dk. 79 x)

Yedekler: Guy Haimov, Loai Taha, Mattan Ohayon, Vladimir Broun

Teknik Direktör: Barak Bakhar

Beşiktaş: Fabri xxx, Tosic x, Marcelo xx, Gökhan Gönül xx, Mitrovic xx, Ryan Babel xx, Atiba xxx, Necip Uysal xx, Quaresma xxx (Gökhan İnler dk. 90 ?), Tolgay Arslan xx (Talisca dk. 74 x), Cenk Tosun xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 90+2 ?)

Yedekler: Tolga Zengin, Fatih Aksoy, Atınç, Oğuzhan Özyakup

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: William Soares (dk. 42 k.k.), Cenk Tosun (dk. 60), (Atiba dk. 90+3) (Beşiktaş), Barda (dk. 44) (Hapoel Beer Sheva)

Sarı kart: Tzedek (Hapoel Beer Sheva)