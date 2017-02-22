Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Rus temsilcisi Krasnodar ile karşılaşıyor. Mücadelenin 20 dakikası geride kalırken, konuk takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
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Uefa Avrupa Ligi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Rus temsilcisi Krasnodar ile karşılaşıyor.
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