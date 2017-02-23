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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Osmanlıspor, Olympiakos'u konuk etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Osmanlıspor, Olympiakos'u konuk etti. Karşılaşma Yunan ekibinin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Osmanlıspor, Avrupa'ya veda etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Seba'nın korner atışında Botia'nın kafayla indirdiği topa arka direkte Ansarifard'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

52. dakikada Elyounoussi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Karcemarskas sağına uzanarak topu çelmeyi başardı.

54. dakikada Bifouma'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Regattin'in şutunda kaleci Leali topu son anda kornere çeldi.

63. dakikada Webo'nun şık ara pasıyla ceza sahasına giren Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

70. dakikada Thanasis Adroutsos'un sol kanattan ceza alanı son çizgiye ortasında kaleci Karcemarskas'ı geçen topu Elyounoussi, kafayla fileerle buluşturdu. 0-2

79. dakikada Fortounis'in ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ansarifard'ın vuruşunda Karcemarskas topu kornere çeldi.

85. dakikada Ndiaye'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Webo'nun vuruşunda kaleci topu kolaylıkla çeldi.

87. dakikada Seba'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'tan döndü. Dönen topu Ansarifard, kafayla ağlarla buluşturdu. 0-3

Stat: Osmanlı

Hakemler: Istvan Vad xx, Istvan Albert xx, Peter Berettyan xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic x, Numan xx, Prochazka xx, Pinto x (Muhammed Bayır dk. 66 x), Ndiaye xx, Musa xx (Mehmet Güven dk. 74 x), Bifouma xx, Adam Maher x, Regattin x (Delarge dk. 75 x), Webo xx

Yedekler: Hakan, Szukala, Carlos

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Olympiakos: Leali xx, Figueiras xx, Costa xx, Alberto Botia xxx, Cissokho xx, Retsos xx, Martins xx (Thanasis Adroutsos dk. 65 x), Seba xx, Fortounis xx (Romao dk. 86 x), Elyounoussi xxx (Giorgos Manthatis dk. 82 x), Karim Ansarifard xxx

Yedekler: Lefteris Choutesiotis, Andreas Bouchalakis, Cardozo, Dimitris Nikolaou

Teknik Direktör: Paulo Bento

Goller: Ansarifard (dk. 46 ve 87), Elyounoussi (dk. 70) (Olympiakos)

Sarı kartlar: Adam Maher, Bifouma (Osmanlıspor)

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