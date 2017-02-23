Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Hapoel Beer Sheva'yı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası geride kalırken siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
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