  • BIST 89.138
  • Altın 143,404
  • Dolar 3,5626
  • Euro 3,7711
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Uefa Avrupa Ligi

» »
Uefa Avrupa Ligi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Hapoel Beer Sheva'yı konuk ediyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Hapoel Beer Sheva'yı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası geride kalırken siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uefa Avrupa Ligi23 Şubat 2017 Perşembe 20:03
  • Vodafone Arena’da 11’ler Belli Oldu23 Şubat 2017 Perşembe 19:33
  • Antalyaspor, Akhisar Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor23 Şubat 2017 Perşembe 19:33
  • Uefa Avrupa Ligi23 Şubat 2017 Perşembe 19:03
  • Adanaspor’da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor23 Şubat 2017 Perşembe 18:23
  • Adana Demirspor’da, Balıkesirspor Hazırlıkları Sürüyor23 Şubat 2017 Perşembe 18:23
  • Minderin Yıldız Sultanları 2017’ye Damga Vurmaya Hazırlanıyor23 Şubat 2017 Perşembe 18:03
  • Büyükşehir’de Teknik Direktör Arayışları Sürüyor23 Şubat 2017 Perşembe 17:33
  • Amatör Maçta Futbolcular Tekme Tokat Kavga Etti23 Şubat 2017 Perşembe 17:23
  • 2017 Salon Avrupa Atletizm Şampiyonası Milli Takım Kadroları Açıklandı23 Şubat 2017 Perşembe 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti