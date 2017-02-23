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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın uzaktan vuruşunda kaleci Goresh meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel'in son çizgiye inerek verdiği pasta penaltı üzerinde bulunan Aboubakar'ın gelişine vuruşu ağlara gitti. 1-0

23. dakikada orta sahada topu kapan Hoban'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

27. dakikada Aboubakar'ın pasında sağa kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta defansa çarpan top kornere gitti.

32. dakikada Beck'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Talisca'nın pasında Quaresma topla buluştu. Quaresma'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Goresh'de kaldı.

35. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sahar'ın vuruşunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Manuel Vidali xx

Beşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Marcelo xx, Atınç xx, Tosic xx, Gökhan İnler xx, Necip xx, Quaresma xx, Talisca xx, Babel xx, Aboubakar xx

Yedekler: Tolga, Atiba, Oğuzhan, Ömer, Tolgay, Cenk, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hapoel Beer-Sheva: Goresh xx, Ohayon xx, Hoban xx, Soares xx, Tzedek xx, Turjeman xx, Broun xx, Ogu xx, Nwakaeme xx, Gadir xx, Sahar xx

Yedekler: Haimov, Bitton, Radi, Barda, Buzaglo, Zrihan, Melikson

Teknik Direktör: Barak Bakhar

Gol: Aboubakar (dk. 17) (Beşiktaş)

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