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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Son 16'ya kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Goresh'de kaldı.

58. dakikada Quaresma, Abouakar ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluştu. Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Goresh kontrol etti.

64. dakikada Turjeman'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sahar'ın vuruşunda kaleci Fabri, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Zrihan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Hoban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

75. dakikada sol kanatta bulunan Tosic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Oğuzhan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Goresh'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Manuel Vidali xx

Beşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Marcelo xx, Atınç xx, Tosic xx, Gökhan İnler xx, Necip xx (Oğuzhan dk. 72 x), Quaresma xxx (Tolgay dk. 61 x), Talisca xx, Babel xx, Aboubakar xx (Cenk dk. 79 xx)

Yedekler: Tolga, Atiba, Ömer, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hapoel Beer-Sheva: Goresh x, Ohayon xx, Hoban x, Soares x, Tzedek x, Turjeman x, Broun xx (Buzaglo dk. 57 x), Ogu x, Nwakaeme x, Gadir x (Melikson dk. 64 x), Sahar xx (Barda dk. 70 x)

Yedekler: Haimov, Bitton, Radi, Zrihan

Teknik Direktör: Barak Bakhar

Goller: Aboubakar (dk. 17), Cenk (dk. 87) (Beşiktaş), Nwakaeme (dk. 64) (Hapoel Beer-Sheva)

Sarı kartlar: Marcelo (Beşiktaş), Barda (Hapoel Beer-Sheva)

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