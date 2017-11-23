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Uefa Avrupa Ligi: Ludogorets Razgrad: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (İlk Yarı)

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Uefa Avrupa Ligi: Ludogorets Razgrad: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (İlk Yarı)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, Bulgaristan deplasmanında Ludogorets Razgrad ekibiyle karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, Bulgaristan deplasmanında Ludogorets Razgrad ekibiyle karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol kanattan Kerim'in ortasında ceza sahası içinde Mevlüt'ün kafa vuruşunda kaleci Santos topu çeldi.

20. dakikada sol kanattan Kerim'in ortasında arka direkte Visca'nın gelişine sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1

27. dakikada sol kanattan güzel hareketlerle ceza sahasına giren Kerim'in şutunda top ağlara gitti. 0-2

37. dakikada Cicinho'nun sağ çaprazdan şutunda top defanstan döndü. Ceza yayı önünde dönen topla buluşan Marcelinho'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

43. dakikada Anicet'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

Stat: Gradski Dianko Stefanov

Hakemler: Miroslav Zelinka xx, Ondrej Pelikan xx, Jan Patak xx

Ludogorets: Renan Santos x, Natanael Batista x, Cicinho xx, Cosmin Moti x, Igor Plastun x, Marcelinho x, Jody Lukoki xx, Anicet xx, Jacek Goralski x, Farias xx, Virgil Misidjan x

Yedekler: Jorge Broun, Georgi Terziev, Svetoslav Dyakov, Lucas Sasha, Gustavo Campanharo, Joao Paulo, Claudiu Keseru

Teknik Direktör: Dimitar Dimitrov

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Attamah xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Caiçara xxx, Gökhan xx, Kerim xxx, Visca xxx, İrfan Can xx, Napoleoni xx, Mevlüt xx

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Manuel Da Costa, Elia, Okan, Mossoro

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Visca (dk. 20), Kerim (dk. 28) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Marcelinho (Ludogorets)

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