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Uefa Avrupa Ligi: Ludogorets Razgrad: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)

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Uefa Avrupa Ligi: Ludogorets Razgrad: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, Bulgaristan deplasmanında Ludogorets Razgrad ekibiyle karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, Bulgaristan deplasmanında Ludogorets Razgrad ekibiyle karşılaştı. Mücadele Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Napoleoni'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

59. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan İrfan Can'ın şutunda kaleci Santos topu kontrol etti.

65. dakikada sağ kanattan Misidjan'ın ortasında ön direkte Marcelinho'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2

86. dakikada Farias'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Keseru'nun şutunda kaleci Mert topa sahip oldu.

Stat: Gradski Dianko Stefanov

Hakemler: Miroslav Zelinka xx, Ondrej Pelikan xx, Jan Patak xx

Ludogorets: Renan Santos x, Natanael Batista x, Cicinho xx, Cosmin Moti x, Igor Plastun x, Marcelinho xx, Jody Lukoki x (Keseru dk. 46 x), Anicet xx, Jacek Goralski x (Campanharo dk. 83 ?), Farias xx, Virgil Misidjan x

Yedekler: Jorge Broun, Georgi Terziev, Svetoslav Dyakov, Lucas Sasha, Joao Paulo

Teknik Direktör: Dimitar Dimitrov

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Attamah xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Caiçara xxx, Gökhan xx, Kerim xxx, Visca xxx (Manuel Da Costa dk. 90 ?), İrfan Can xx, Napoleoni xx (Mossoro dk. 67 x), Mevlüt xx (Elia dk. 87 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Okan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Visca (dk. 20), Kerim (dk. 28) (Medipol Başakşehir), Marcelinho (dk. 65) (Ludogorets)

Sarı kartlar: Marcelinho, Anicet (Ludogorets), Mert (Medipol Başakşehir)

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