UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Braga'yı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
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Uefa Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 1 - Braga: 0 (Maç Devam Ediyor)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Braga'yı konuk ediyor.
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