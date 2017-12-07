Uefa Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Braga: 0 (İlk Yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Medipol Başakşehir, sahasında Braga ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
22. dakikada sol kanatta topla buluşan Jefferson'un içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde Andre Horta'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Martins'in yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: John Beaton xx, Douglas Potter xx, Sean Carr xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx, İrfan Can xxx, Visca xxx, Mossoro xx, Kerim xx, Mevlüt xx
Yedekler: Faruk, Emre, Mehmet Batdal, Napoleoni, Mahmut, Tunay, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Braga: Matheus xx, Egaio xx, Viana xx, Silva xx, Jefferson xx, Andre Horta xx, Danilo xx, Vukcevic xx, Xadas xx, Sousa xx, Martins xx
Yedekler: Moreira, Rosic, Ahmed Hassan, Muric, Ricardo Horta, Carlos, Ndiyae
Teknik Direktör: Abel Ferreira
Gol: Visca (dk. 10) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Silva (Braga)
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