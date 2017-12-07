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Uefa Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Braga: 1 (Maç Sonucu)

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Uefa Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Braga: 1 (Maç Sonucu)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Braga'yı 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Braga'yı 2-1 mağlup etti. Gruptaki diğer maçta Hoffenheim, Ludogorets ile 1-1 berabere kalınca Başakşehir, Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Jefferson'un ortasında arka direkte Viana, Silva'ya indirdi. Ön direkte Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

69. dakikada sol çaprazdan Clichy'nin ortasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında Gökhan İnler'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Matheus'ta kaldı.

76. dakikada ceza sahası içinde Viana'nın Mossoro'ya yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

77. dakikada Emre'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin kapattığı sağ köşeden ağlara gitti. 2-1

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: John Beaton xx, Douglas Potter xx, Sean Carr xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara x, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx, İrfan Can xx (Emre dk. 60 xxx), Visca xxx (Napoleoni dk. 85 ?), Mossoro xxx, Kerim xx, Mevlüt x (Mehmet Batdal dk. 60 x)

Yedekler: Faruk, Mahmut, Tunay, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Braga: Matheus xx, Egaio xx, Viana xx, Silva xxx, Jefferson xx, Andre Horta (Carlos dk. 72 x), Danilo xx, Vukcevic xx, Xadas xx (Ahmed Hassan dk. 85 ?), Sousa xx, Martins xxx (Ricardo Horta dk. 72 x)

Yedekler: Moreira, Rosic, Ahmed Hassan, Muric, Ndiyae

Teknik Direktör: Abel Ferreira

Goller: Visca (dk. 10), Emre (dk. 77 pen.) (Medipol Başakşehir), Silva (dk. 55) (Braga)

Sarı kartlar: Silva, Jefferson, Vukcevic (Braga), Emre (Başakşehir)

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